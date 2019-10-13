الوزير جبق وصل إلى إيران ويشارك غدا في انشطة افتتاح الدورة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2019 - 20:04

الوزير جبق وصل إلى إيران ويشارك غدا في انشطة افتتاح الدورة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية

منذ 7 mins 13 October، 2019
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