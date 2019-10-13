الامام الخامنئي: النهاية الصحيحة للحرب في اليمن ستعود بنتائج ايجابية على صعيد المنطقة

اكد الامام السيد علي الخامنئي” ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت منذ فترة مشروعا من 4 بنود لانهاء الحرب في اليمن” مؤكدا ان “وقف هذه الحرب من شأنه ان يعود بنتائج ايجابية على صعيد المنطقة إذا ما تمّ ذلك بالشكل الصحيح”.

وخلال استقباله اليوم الاحد رئيس وزراء باكستان “عمران خان” والوفد المرافق له، وصف قائد الثورة الاسلامية العلاقات بين ايران وباكستان بانها عميقة للغاية وتحظى بقاعدة شعبية منوها بضرورة توظيف هذه الارضية لرفع مستوى التعاون بين حكومتي البلدين ايضا.

واعرب سماحته عن اسفه لدور بعض الدول الاقليمية المساند للجماعات الارهابية في العراق وسوريا، وشن الحرب واراقة الدماء في اليمن.

واضاف : نحن لا نحمل اي دافع لمعاداة هذه الدول، رغم انها تخضع الى إملاءات امريكا وتتحرك في سياق المصالح الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وشدد على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تكن البادئة في اي حرب على الاطلاق؛ قائلا : لكن بطبيعة الحال اذا شنّ احد اي حرب ضد ايران فإنه سيندم قطعا.

الى ذلك، نوّه عمران خان بأواصر المحبة والاخوة القائمة بين ايران وباكستان داعيا الى توسيع التعاون بين اسلام اباد وطهران.

واضاف رئيس الوزراء الباكستاني في هذا اللقاء الذي حضره الرئيس روحاني ايضا : نحن نعير اهمية خاصة الى العلاقات مع ايران، لاننا نعتقد بان ايران شريكة هامة ولاسيما في المجال التجاري بالنسبة لباكستان.

المصدر: ارنا