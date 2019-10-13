مفتي الجمهورية صادق على نتائج انتخابات الشرعي الأعلى في لبنان

صادق مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، على نتائج انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، التي جرت في بيروت والمناطق اللبنانية كافة.

وقد فاز في الانتخابات:

– عن محافظة بيروت: محمد طلال أنيس بيضون، وسيم محمد المغربل، وائل خالد شبارو، عبد الله رسول شاهين، مصطفى فائز خير، محمد زهير دندن، زياد أحمد الصاحب، فؤاد أحمد زراد.

– عن محافظة الشمال: عمر عبد الإله ميقاتي، بلال راغب بركة، أحمد عبد القادر أمين، أسامة مصطفى كمال طراد، فايز مصطفى سيف، ربيع محمد دندشي، أمير أحمد برهان رعد.

– عن محافظة عكار: وسيم غاندي المرعبي.

– عن محافظة جبل لبنان: رئيف يونس عبد الله، محمد بهيج منصور.

– عن محافظة البقاع: عبد الرحمن يوسف شرقية، محمد شحادي الصميلي.

– عن قضاء صيدا: عبد الحليم سعد الدين الزين، محمد موفق ابراهيم الرواس، فايز صلاح الدين بعاصيري.

– عن قضائي حاصبيا ومرجعيون: حسن اسماعيل دلي.