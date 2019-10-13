اعلان نتائج إنتخابات اعضاء المجلس الشرعي الأعلى في طرابلس والشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2019 - 20:04

اعلان نتائج إنتخابات اعضاء المجلس الشرعي الأعلى في طرابلس والشمال

منذ 32 mins 13 October، 2019
طرابلس لبنان
لبنان

أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات اعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في طرابلس والشمال نتائج عملية الإقتراع وفرز الأصوات والتي بموجبها فاز 7 أعضاء في حين بلغ عدد المقترعين 137 ناخبا من أصل 146 يحق لهم الإقتراع.

وتبين بنتيجة عملية الفرز فوز 3 أعضاء من اللائحة المدعومة من الرئيس سعد الحريري (تيار المستقبل) وهم: بلال بركة (67) صوتا، أسامة طراد (60) صوتا وفايز سيف (59) صوتا.
كما فاز من اللائحة المدعومة من الرئيس نجيب ميقاتي والنائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد 3 أعضاء هم: عبد الإله ميقاتي (76) صوتا، أحمد امين (60) صوتا وأمير رعد (53) صوتا.
كما فاز المرشح المستقل ربيع دندشي ب (54) صوتا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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