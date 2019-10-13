الشيخ قاسم أشاد بموقف باسيل تجاه سوريا في الجامعة العربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 13 2019 - 20:04

الشيخ قاسم أشاد بموقف باسيل تجاه سوريا في الجامعة العربية

منذ 36 mins 13 October، 2019
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
لبنان

أشاد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في بيان، ب”الموقف الشجاع، الذي أدلى به وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في اجتماع في جامعة الدول العربية، حول عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، مؤكدا بأنه حان الوقت لعودتها مكرمة مشكورة، لأنها صمدت بقيادتها وجيشها وشعبها، أمام أخطر مؤامرة لتدمير سوريا المقاومة، تمهيدا لتمكين إسرائيل من المنطقة. كما حان الوقت لوقف حمام الدم والإرهاب وموج النزوح، بسبب سياسات أميركا وحلفائها وعدوانهم على سوريا”.

وتوجه إلى باسيل قائلا: “إن كلمتكم يا معالي الوزير جبران، جاءت في وقتها، علها توقظ المخدرين بوعود السلطة والحماية الكاذبة، وليعلم حكام العرب، أن تحاورهم وتعاونهم ومعالجة قضاياهم معا، هو ربح لهم جميعا، وكف لأيدي المحتلين والمعتدين والإرهابيين، الذين تديرهم أميركا وإسرائيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة