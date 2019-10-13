باسيل: تتلاقى مصلحة الخارج مع الداخل بتحميلنا مسؤولية الوضع الحالي وكأنّنا من سبّبه وليس من يقاومه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2019 - 20:06

باسيل: تتلاقى مصلحة الخارج مع الداخل بتحميلنا مسؤولية الوضع الحالي وكأنّنا من سبّبه وليس من يقاومه

منذ 40 mins 13 October، 2019
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