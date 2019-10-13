الوزير باسيل: هذه ليست فقط حربا اقتصاديّة على لبنان بل حرب شعواء علينا ولكننا مصمّمون على المواجهة والانتصار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2019 - 20:06
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الإمام السيّد علي الخامنئي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والوفد المرافق له الذي يزور طهران
الامام السيد علي الخامنئي زار جامعة الامام الحسين (ع) لحضور مراسم تخريج دفعة جديدة من الضباط الايرانيين
الامام الخامنئي: سلوك الامريكيين العدائي تجاه حرس الثورة زاده عزة وكرامة وكلما صعّد الأعداء خطواتهم ضدّنا سنزداد قوة
الرئيس الايراني بعد لقائه رئيس الوزراء الباكستاني في طهران: اكدنا لباكستان ان اجراءات الحظر الاميركية ارهاب اقتصادي
عمران خان: باكستان لا تريد أن تكون هنالك صراعات جديدة في المنطقة ونأمل أن نستضيف ايران والسعودية في اسلام آباد
وزير الحرب الأميركي مارك إسبر: الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا
المستشارة الألمانية تحض الرئيس التركي باتصال على وقف العملية العسكرية شمال سوريا فورا لأنها قد تتسبب بعودة تنظيم داعش
الرئيس التركي: الجيش التركي والفصائل الموالية له يسيطرون على بلدة رأس العين الحدودية بينما تتم محاصرة تل أبيض من جهتين
رجب طيب إردوغان: التهديدات الغربية بفرض عقوبات وحظر تصدير الأسلحة لن تدفعنا لوقف عملياتنا العسكرية ضد المقاتلين الأكراد
اردوغان: مقتل 2 من جنودنا و16 من الفصائل المشاركة بالهجوم ومقتل 18 من مواطنينا واصابة 147 بقصف المناطق الحدودية
أردوغان: مقتل 440 من "قسد" واصابة 26 آخرين والسيطرة على 109 كيلومترات مربعة وهدفنا التوغل بحدودو 35 كيلومترا داخل سوريا
الحكومة الفرنسية تعبّر عن قلقها لفرار نحو 800 شخص من أفراد عائلات تنظيم داعش من مخيم عين عيسى في سوريا
الدفاع التركية: السيطرة على طريق "M.4" الواقع جنوب المنطقة الممتدة بين رأس العين وتل أبيض بعمق 30-35 كيلومتر شرق الفرات
المرصد المعارض: "التحالف الدولي" انسحب من مواقعه في بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي
المرصد المعارض: مقتل 14 مدنيا الأحد بقصف القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال تل الأبيض
الأمم المتحدة: فرار 130 ألف شخص من منازلهم بفعل الهجوم التركي شمال شرق سوريا ونستعد لنزوح نحو 400 ألف شخص داخليا
مجلس الوزراء اللبناني يعقد الجلسة عصر الاثنين في السراي الحكومي لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2020
الوكالة الوطنية: قوات العدو تستأنف أعمال الحفريات قرب الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني مقابل منتزهات الوزاني
سلطات العدو الاسرائيلي تعلن نيّتها بناء 251 وحدة استيطانية والاستيلاء على عشرات الدونمات للفلسطينيين في بيت لحم
العراق: مقتل ضابط وجنديين بانفجار سيارة مفخخة استهدفت دورية للجيش في قضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار
مصادر يمنية: اسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان أثناء تنفيذها مهام عدائية في منطقة "كيلو 16" في الحديدة
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس: نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية بلغت 17.8 % حتى ظهر اليوم
الرئيس المصري سيبحث ملف سد النهضة مع رئيس الوزراء الإثيوبي في روسيا خلال القمة الروسية - الأفريقية في 23 و24 الجاري
الجزائر: تظاهرة بالعاصمة احتجاجا على دراسة مجلس الوزراء مشروع قانون للمحروقات لإعتباره يشكّل رضوخا للشركات الأجنبية
بوركينا فاسو: مقتل 4 مدنيين بهجوم مسلح بولاية لوروم بعد ساعات من مقتل 16 آخرين بهجوم على مسجد في سالموسي شمال البلاد
هونغ كونغ: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين قاموا بقطع طرقات وسكك حديد وتكسير نوافذ المؤسسات الموالية للصين
اليابان: مقتل 26 شخصا وفقدان 9 آخرين وسط وشرق البلاد بفعل إعصار هاغيبيس المصحوب بأمطار غزيرة تسببت بانزلاقات للتربة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية العشرين من شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
الوزير باسيل: هذه ليست فقط حربا اقتصاديّة على لبنان بل حرب شعواء علينا ولكننا مصمّمون على المواجهة والانتصار
منذ 41 mins
13 October، 2019
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