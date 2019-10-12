حزب الله يحيي أربعينية الحسين(ع) السبت المقبل في بعلبك وكلمة للسيد نصر الله بالمناسبة

أعلن مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر “انطلاق تحضيرات حزب الله وما يرافقها من تدابير وإجراءات، لإحياء مناسبة أربعينية الإمام الحسين(ع) التي ستقام السبت المقبل في 19 من الجاري، في مقام السيدة خولة(ع) في مدينة بعلبك، وسيتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله”.

وقال النمر خلال لقاء مع الاعلاميين في بعلبك السبت إن “أربعين الإمام الحسين، كما العاشر من محرم، مدرسة إنسانية، فيها الكثير من المعاني”، وقال متوجها إلى الحضور: “أنتم كإعلاميين، شركاء في إنجاح هذه المراسم، من خلال نقلكم الصورة الحقيقية، والوجه الحضاري لمدينة بعلبك”.

وأضاف النمر “لقد انطلقت التحضيرات لإحياء هذه المناسبة، وتم توزيع العمل على مجموعة ورش، لكل منها اختصاصها ومهامها المحددة، وستكون هناك محطات مميزة، معنية باستقبال الزوار القادمين من كل لبنان، آخذين بعين الاعتبار النظافة وغيرها من ترتيبات”.

وشكر النمر “أهالي مدينة بعلبك لتفهمهم دوافع الإجراءات المتخذة خلال مراسم إحياء الأربعين، التي تهدف إلى حماية الزوار، وتسهيل وصولهم إلى مقام السيدة خولة، حيث مكان الإحياء، بالتعاون مع بلدية بعلبك والأجهزة الأمنية”، متمنيا على “الأهالي المتحمسين لهذا المشهد، التعاطي بمسؤولية كبيرة، لإبراز الوجه الحضاري، والتعاون لإنجاح المناسبة”.

وأشار النمر إلى أنه “سيكون هناك مضافات على طول الطريق، من رياق حتى بعلبك، وسيستقبل أهل بعلبك الزوار المشاركين بحفاوة كبيرة في يوم الأربعين، وسيكون الإحياء مشهدا من مشاهد القوة، لهذه الامة ولمسيرة المقاومة”، وتابع “سيعبر الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بذلك من خلال كلمة سيلقيها امام المشاركين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام