رئيس وزراء باكستان يزور ايران ويلتقي كبار المسؤولين

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي إن “رئيس وزراء باكستان عمران خان سيجري الاحد مباحثات في طهران مع كبار مسؤولي ايران”.

واضاف موسوي السبت ان “عمران خان سيقوم بثاني زيارة له خلال العام الحالي الي ايران، وذلك في اطار العلاقات العريقة والودّية القائمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية باكستان الاسلامية”.

ولفت موسوي الى ان “عمران خان سيلتقي في هذه الزيارة بسماحة قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي كما سيجري مباحثات مع رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني”، وتابع ان “القضايا الاقليمية والدولية واخر التطورات على صعيد العلاقات الثنائية بين ايران وباكستان تشكل محور المحادثات التي سيجريها عمران خان في زيارته الى ايران التي تستغرق يوما واحدا”.

المصدر: ارنا