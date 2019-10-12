“الكابينيت” الإسرائيلي يصادق على ميزانية لـ”مشروع أمني حساس”

صادق المجلس الوزاري المصغر في كيان العدو الإسرائيلي(الكابينيت) على أن يبدأ جيش الاحتلال الصهيوني بتنفيذ “مشروع أمني حساس” تصل تكلفته الشاملة إلى نحو 320 مليون شيكل.

وقالت مصادر فلسطينية “صادق المجلس في هذه المرحلة على ميزانية المرحلة أ من المشروع، لتدرس لاحقا تخصيص الميزانيات لباقي المراحل”، وتابعت ان “هذه الزيادة في ميزانية الجيش سوف تقدم قريبا للجنة المشتركة بين اللجنة المالية ولجنة الخارجية والأمن للمصادقة عليها”.

يذكر أن اللجنة المالية في الحكومة الاسرائيلية كانت قد صادقت في آب/أغسطس الماضي على “زيادة طارئة” بقيمة 355 مليون شيكل للتسلح بمنظومة دفاعية ضد الصواريخ.

بالتزامن مع ذلك، تتواصل المباحثات بين قيادة الجيش ووزارة المالية بشأن الخطة المتعددة السنوات، وخلافا لخطط سابقة كان يصل أمدها إلى 5 سنوات، فإن الجيش يطلب المصادقة في هذه المرة على خطة لمدة 10 سنوات.

المصدر: وكالة شهاب الفلسطينية