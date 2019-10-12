بوتين بحث ورئيس وزراء أرمينيا في أمن الجالية الأرمينية بسوريا

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان خلال مكالمة هاتفية عددا من القضايا بشأن تطوير موضوعات اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.

وقال المكتب الصحفي التابع للكرملين في بيان له “جرى التطرق إلى عدد من القضايا بشأن تطوير المناقشات خلال اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة الذي عقد في 11 تشرين الأول/أكتوبر، في عشق أباد”.

من جهته أشار باشينيان إلى أنه “ناقش مع بوتين السبت القضايا الأمنية للأرمن الذين يعيشون في سوريا”، وتابع “لقد أجريت محادثة هاتفية مع بوتين وتوجهت إليه بالأمس بطلب وهو أمر مهم لأمن الجالية الأرمينية في سوريا وأنا ممتن للرئيس الروسي على الرد الفوري”.

المصدر: سبوتنيك