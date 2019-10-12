ديختر: لإعادة وضع بوابات الكترونية امام المسجد الأقصى

طالب رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الصهيوني آفي ديختر بإعادة وضع البوابات الالكترونية أمام المسجد الأقصى المبارك. ولفت الى “خطورة أن يتكرر تنفيذ عمليات مسلحة داخل الحرم كما حصل في تموز/يوليو 2017 حين قتل 3 فلسطينيين اثنين من حرس الحدود”.

وقال ديختر السبت “الفرضية التي ينبغي أن تحرك أجهزة الأمن الإسرائيلية في تعاملها مع منطقة الحرم القدسي أن الفلسطينيين يخبئون أسلحة فيها”، وأضاف “بعد 19 عاما على اندلاع انتفاضة الأقصى ما زال هذا المكان يعتبر الأكثر حساسية في العالم في ظل أن الفلسطينيين يعتبرون أنفسهم أصحاب هذا المكان ولن يغفلوا عن هذه الحقيقة إلى الأبد”.

وأكد ديختر أن “رجال الوقف الإسلامي في القدس يعتبرون أنفسهم أصحاب المكان ولديهم ظهر يحتمون إليه ليس من السلطة الفلسطينية المتهالكة، وإنما من دول عديدة، من ملك الأردن وملك المغرب وأردوغان”، وأشار إلى أن “الفلسطينيين بجانبهم أوساط عربية وإسلامية مستعدة للدخول في صدام مع إسرائيل بسبب السيادة على الحرم القدسي”.

المصدر: وكالة شهاب الفلسطينية