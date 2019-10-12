العدو الاسرائيلي يلزم السلطة الفلسطينية بالتعويض المالي عن مقتل مستوطن صهيوني

قالت وسائل إعلام العدو الاسرائيلي أن “محكمة اسرائيلية” قررت إلزام السلطة الفلسطينية بتعويض عائلة مستوطن صهيوينة بزعم انه قتل في انتفاضة الأقصى، بمبلغ 3.5 مليون شيكل.

وأفادت وسائل اعلام العدو أن “محكمة تل ابيب ألزمت السلطة بشكل نهائي تعويض عائلة مستوطن قٌتل عام 2003″، وأشارت الى ان الاحتلال الاسرائيلي رفض استئناف تقدمت به السلطة ضد قرار سابق بخصوص تعويض عائلة المستوطن.

يشار إلى أن المستوطن “عاموس مانتين” قتل في حزيران عام 2003، بعد مشاركته في تدريبات لجيش العدو الصهيوتي في قتل الفلسطينيين الابرياء.

المصدر: فلسطين اليوم