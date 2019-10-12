العالول: “فتح” في مقدمة المقاومة التي لا يجوز وقفها لأي حساب آخر مثل التسوية والمفاوضات

قال نائب رئيس حركة “فتح” في فلسطين محمود العالول إن “المقاومة بكل اشكالها حق مشروع للشعوب المحتلة”، وتابع “لكل مرحلة الشكل المواتي لها تبعا لوجود السند والظهير والظروف المحيطة”، ولفت الى انه “في هذه المرحلة المقاومة الشعبية تحشد العالم لجانب الحق الفلسطيني”.

وأضاف العالول في مؤتمر حركة فتح الأول للمقاومة الشعبية السبت بمشاركة ممثلي أقاليم حركة فتح ولجان المناطق ونشطاء وممثلي القرى الفاعلة أن “المقاومة للمحتل واجب علينا جميعا وعلى كل مواطن حسب الظروف”، وأشار إلى أن “أبناء حركة فتح دائما في مقدمة المقاومة وما زلنا حركة تحرر وطني ولا زلنا نسعى للتحرر من الاحتلال”، وتابع “لا بد من وجود المقاومة لأنها فعل دائم مستمر لا يجوز وقفها لأي حساب آخر مثل التسوية والمفاوضات أي مفاوضات مع المقاومة دافع وضغط لإنهاء الاحتلال”.

وأوضح العالول أن “الكيان الإسرائيلي احتلال وكل ممارساته تدل على ذلك، ما دام احتلال فهو عدو ولا بد أن يقاوم”، وشدد على أن “المقاومة الشعبية قرار اتخذناه على كل المستويات الشعبية من مقاطعة بضائع الاحتلال الى المقاومة الشعبية في الميدان”.

المصدر: فلسطين اليوم