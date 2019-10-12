الوزير باسيل :أطالب بعودة سوريا الى مقعدها الفارغ منذ 8 سنوات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2019 - 15:30

الوزير باسيل :أطالب بعودة سوريا الى مقعدها الفارغ منذ 8 سنوات

منذ 13 mins 12 October، 2019
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