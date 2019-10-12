أبو الغيط يدعو تركيا لوقف عملياتها شمالي سوريا وسحب قواتها

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تركيا السبت، إلى وقف عدوانها شمالي سوريا، واصفاً اياه بالغزو. وقال أبو الغيط خلال جلسة طارئة للجامعة على المستوى الوزاري، “نطالب بوقف فوري وكامل من تركيا للعمليات العسكرية وسحب قواتها التي توغلت داخل الأراضي السورية، ونحملها المسؤولية عن التبعات الإنسانية التي قد تترتب على هذا العدوان”. وتابع أبو الغيط أن “التدخل التركي في سوريا ليس له إلا مسمى واحد وهو الغزو، والعدوان مهما كانت الذرائع التي يقدمها الغازي يظل عدوانا مرفوضا ومدانا وخارجا عن الشرعية الدولية”.

وفي إشارة لعضوية سوريا المعلقة بالجامعة، قال أبو الغيط إن “وضع سوريا المؤقت لا يعني سلخها عن عروبتها، فهي دولة عضو مؤسس في هذه المنظمة وستظل دولة عربية، وأمنها جزء من الأمن العربي، والاعتداء بهذه الصورة على وحدة التراب السوري هو تهديد للأمن القومي العربي الجماعي”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية