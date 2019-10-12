الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير حماية دولة للشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين ومهاجمتهم والاعتداء عليهم. قالت الخارجية الفلسطينية، في بيان إن “اللامبالاة الدولية إزاء معاناة شعبنا واعتداءات المستوطنين المتواصلة، أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية أو مناشدات لفظية، باتت تشجع الاحتلال ومستوطنيه على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الأعزل”. وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولا لمحاسبة المسؤولين والقادة الإسرائيليين المتورطين في تلك الاعتداءات والجرائم”. وتابعت إن “حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات الاعتداءات الاستفزازية والهمجية التي تمارس بحق شعبنا وممتلكاته”. وأقدمت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم، على مهاجمة المزارعين الفلسطينيين في قرية بورين شمال الضفة الغربية واعتدت عليهم اثناء قيامهم بقطف ثمار الزيتون في أراضيهم. حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

المصدر: سبوتنيك