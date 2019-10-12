الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير حماية دولة للشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2019 - 15:30

الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير حماية دولة للشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين

منذ 27 mins 12 October، 2019
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، في عيد "الفصح اليهودي"، بحماية أفراد شرطة الاحتلال. وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس أن "أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة والذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال مدينة القدس، وتتم من خلاله الاقتحامات اليومية للمسجد، بحراسة قوات الاحتلال، والتي تتم من الساعة 7:30 صباحا حتى 11:00 قبل الظهر". وأضاف الدبس أن مجموعات متتالية من المستوطنين يقتحمون الأقصى يقومون بجولة في ساحاته من باب المغاربة مرورا بساحات المسجد وأبوابه حتى باب السلسلة، وخارج باب السلسلة ينظمون الرقصات والصلوات الجماعية. وأوضح الدبس أن المستوطنين أدوا طقوسهم وصلواتهم الدينية خلال الاقتحام، وقام أحدهم بالانبطاح على الأرض، وقامت الشرطة بإخراجه من المسجد. وكثفت جماعات الهيكل المزعوم خلال الأيام الماضية دعوة للمستوطنين الى تنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى خلال أيام عيد الفصح من الأحد حتى الخميس القادم.
عربي وإقليمي - فلسطين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين ومهاجمتهم والاعتداء عليهم. قالت الخارجية الفلسطينية، في بيان إن “اللامبالاة الدولية إزاء معاناة شعبنا واعتداءات المستوطنين المتواصلة، أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية أو مناشدات لفظية، باتت تشجع الاحتلال ومستوطنيه على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الأعزل”. وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولا لمحاسبة المسؤولين والقادة الإسرائيليين المتورطين في تلك الاعتداءات والجرائم”. وتابعت إن “حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات الاعتداءات الاستفزازية والهمجية التي تمارس بحق شعبنا وممتلكاته”. وأقدمت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم، على مهاجمة المزارعين الفلسطينيين في قرية بورين شمال الضفة الغربية واعتدت عليهم اثناء قيامهم بقطف ثمار الزيتون في أراضيهم. حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

المصدر: سبوتنيك

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