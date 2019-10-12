وزير الخارجية المصري: تركيا تسعى لاقتطاع مساحة من الأراضي السورية وإجراء تغييرات ديموغرافية عبر عمليتها العسكرية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 12 2019 - 15:30

وزير الخارجية المصري: تركيا تسعى لاقتطاع مساحة من الأراضي السورية وإجراء تغييرات ديموغرافية عبر عمليتها العسكرية (سبوتنيك)

منذ 30 mins 12 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة