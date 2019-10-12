وزارة الدفاع التركية تعلن “السيطرة” على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2019 - 12:44
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سانا: العدوان التركي يستهدف بالقذائف المدفعية السوق المركزي في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي
التلفزيون السوري: العدوان التركي يستهدف بالقذائف الصاروخية القحطانية ومحرقان شرق القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي
الخارجية التركية: سنردّ على أي خطوات تتخذ ضدنا على خلفية العملية العسكرية في شمال شرق سوريا
الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون طلب في اتصال مع نظيره الأميركي وقف الهجوم التركي في سوريا أسرع وقت
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وزارة الدفاع التركية تعلن “السيطرة” على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي
منذ 17 mins
12 October، 2019
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