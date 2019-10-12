وزارة الدفاع التركية تعلن “السيطرة” على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 12 2019 - 12:44

وزارة الدفاع التركية تعلن “السيطرة” على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي

منذ 17 mins 12 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة