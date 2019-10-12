منتجو الباطون: الفواتير وفق جدول تركيب أسعار المحروقات

عقدت الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون، اجتماعا برئاسة مصطفى صقر وحضور نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش والمقاول مارسال كيروز ممثلا رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء مارون الحلو ورئيس تجمع صناعيي المتن شارل مولر، وكان بحث في الأوضاع الاقتصادية العامة وانعكاساتها على قطاع البناء والمقاولات.

وأصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه إلى أنهم تضامنوا مع الهيئات الاقتصادية بالتوقف الرمزي الخميس الماضي، وقال: “في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة والمتردية يعاني قطاع البناء مصاعب كبيرة ناتجة مما تمر به البلاد من أزمات، اضيف اليها اخيرا الموضوع النقدي وفقدان الدولار من الأسواق وان وجد فبأسعار عالية جدا، فوجئنا بإقدام معظم شركات المحروقات على فرض تسديد فواتيرها المستحقة بالدولار إضافة الى تسديد قيمة الفواتير الجديدة نقدا فور استلام المحروقات خلافا لما كان معمولا به”.

وأشار إلى أن “المجتمعين قرروا التزام تسديد الفواتير وفقا لجدول تركيب أسعار المحروقات الصادر عن وزير الطاقة والمياه أسبوعيا فقط دون سواه، ودعوا الى احترام شروط البيع المعمول بها سابقا مع هذه الشركات. ورفض المجتمعون شروط جديدة أسدية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وبدأت تترك اثارا سلبية على كل القطاعات الانتاجية ومنها مجابل الباطون التي انخفض انتاجها بنسبة كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام