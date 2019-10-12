الأمن الداخلي: تدابير سير في ذكرى 13 تشرين

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: “عند الساعة 16.30 من يوم الاحد 13/10/2019، سيتم إحياء ذكرى 13 تشرين الأول في ساحة الشهداء – محلة الحدث، وسيتم اتخاذ تدابير سير، وفقا لما يلي:

* منع وقوف السيارات بشكل كلي، اعتبارا من الساعة 12.30 من تاريخ إحياء الذكرى، ولحين الانتهاء، على جانبي الطرقات التالية وباتجاه ساحة الحدث:

– تقاطع الصنوبرات – تقاطع الكفاءات مرورا بشارع الرئيس عون – طريق صيدا القديمة (مفرق شارع الحمرا / كنيسة السيدة) – ساحة الدباس (حي البعقليني) – شارع مار يوسف الجامعة الانطونية (نزلة المدافن الانطونية).

* منع المرور بشكل كلي، اعتبارا من الساعة 14.00 من التاريخ المذكور ولحين الانتهاء، على كلة مفارق الطرق والتقاطعات التالية، باتجاه ساحة الشهداء:

تقاطع الصنوبرات، مفرق محطة فينيسيا مقابل كنيسة مار جريس، طريق الانطونية الحدث (نزلة المدافن)، مفرق شارع الحمرا / الحدث، طريق صيدا القديمة مفرق حي الخليفة شارع الحمرا الحدث، طريق صيدا القديمة مقابل مفرق المعاينة سنترال الحدث (مدخل كنيسة السيدة)، تقاطع الكفاءات باتجاه شارع الرئيس ميشال عون، شارع كنيسة سيدة النجاة مقابل مفرق مستشفى السان جورج (ساحة الدباس).

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، وتجنب سلوك الطرقات المذكورة آنفا، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام