اليمن.. إفشال محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأميركي في الحديدة

نفذ مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي السبت، محاولة تسلل باتجاه شرق منطقة حيس، وذلك ضمن خروقاتهم المتواصلة لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة. وأكد مصدر عسكري لـ”المسيرة نت” أن الجيش واللجان الشعبية تصدو لمحاولة تسلل للمنافقين شرق منطقة حيس. وأشار المصدر إلى أنه سبق محاولة التسلل قصف مكثف للمنافقين بالعيارات المختلفة على شرق حيس. وأقدمت عناصر تابعة لقوى الغزو والمرتزقة الخميس على ارتكاب جريمة وحشية وأخلاقية بحق أسرة مواطن في مديرية التحيتا بالحديدة.

وأفادت مصادر محلية عن تعرض أسرة مواطن لمحاولة اغتصاب من قبل عناصر المرتزق “طارق عفاش” التابعة للعدوان أثناء اقتحام منزل بعزلة المتينة بمديرية التحيتا. وأكدت المصادر مقتل رجل وإصابة امرأة واختطاف آخرين إثر مقاومتهم للاعتداء على إحدى قريباتهم من قبل مرتزقة طارق عفاش التابعة لقوى العدوان. وأضافت أن مرتزقة المدعو طارق عفاش قاموا باعتقال عدد من أبناء عزلة المتينة بعد وقوفهم إلى جانب الأسرة المعتدى عليها بالتحيتا.

المصدر: موقع المسيرة