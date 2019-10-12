فتح: الشعوب لن تتحرر الا بالبندقية

قال جمال المحيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان “وضع المقاومة الشعبية عند شعبنا يختلف عن كل العالم، مضيفا ان “اسرائيل اداه لتحقيق أهداف الولايات المتحدة في المنطقة”.

واكد محيسن “ان الانتفاضة الاولى كان تمزج بين المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة، وانه يجب الاستفادة من هذه التجربه السابقة”.

واشار الى ان المقاومة الشعبية ليست فقط على عاتق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مشيرا انه يجب على الجميع ان ينخرط في المقاومة الشعبية المقاومة، مضيفا ان المقاومة الشعبية اصبحت استراتجية ويجب وضع كل الإمكانيات لتنفيذ برنامج المقاومة الشعبية.

واكد ان الشعوب لن تتحرر الا بالبندقية ولكن الظروف فرضة علينا المقاومة الشعبية ويجب دعمها”.

المصدر: وكالة معاً