الحديدة: استشهاد طفلة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة ظني بمديرية حيس (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2019 - 12:46

الحديدة: استشهاد طفلة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة ظني بمديرية حيس (المسيرة)

منذ 33 mins 12 October، 2019
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