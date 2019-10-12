الدواء فيه سم قاتل… سحب عقار من دول العالم

طالبت وكالة دولية سحب عقار من كل بلدان العالم، بدعوى أن العقار أو الدواء فيه سم قاتل.

وتقرر سحب جميع عبوات عقار “الحرقان” وقرحة المعدة “زانتاك” في جميع أرجاء العالم، إثر مخاوف من أنه ملوث بمادة كيماوية تسبب السرطان، وذلك بحسب صحيفة “عكاظ”.

وطلبت وكالة تنظيم العقاقير والرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة البريطانية من الجهات المعنية، سحب عبوات الأنواع الأربعة التي تباع من عقار “زانتاك”.

وتعزى المخاوف إلى مادة “رانتيدين”، وهي المادة النشطة في زانتاك، التي تقوم بخفض مستوى الأحماض في المعدة.

والعبوات التي تقرر سحبها من الأسواق هي شراب 150 ملغم، وشراب 10 ملغم، و50 ملغم، وحقنة زانتاك 2 ملغم، وأقراص زانتاك 150 و300 ملغم.

وقال مسؤولو الوكالة إنه لم يقدم دليل قاطع على أن المادة الكيماوية المذكورة سببت السرطان، لكن سلامة المرضى لها الأولوية على كل إجراء آخر. ونصحوا متناولي العقار بمراجعة الطبيب أو الصيدلاني إذا شعروا بأي قلق من استمرارهم في تعاطيه.

المصدر: سبوتنك