تويني: الهدف الاستراتيجي التركي سلب ما امكن من الارض والموارد الطبيعية السورية

اكد الوزير السابق نقولا تويني في تصريح “ان الهجوم التركي على تل ابيض والقامشلي والحسكة تمت مباركته من القوى الفاعلة على الارض اميركا وروسيا هدفه واضح احتلال اخصب منطقة من سوريا شرق الفرات من قطن وقمح وشعير وآبار البترول والغاز والسيطرة شبه التامة على الفرات من ضفتيه والهدف احتلال حوالى 15000، كم من اخصب وأغنى الأراضي السورية بعد اللواء السليب إسكندرون وعاصمته أنطاكيا العرب ينددون ولا يفعلون والعالم متفرج على تقطيع ضلوع سوريا الحجة التركية الرسمية تلقين درس لحزب العمال الكردي الأكراد الذين تم تسليحهم للتو من الولايات المتحدة وأوروبا اصبحوا حجة واهية وضحية. الهدف الاستراتيجي التركي سلب ما أمكن من الارض والموارد الطبيعية السورية. ارض العرب متاحة لكل غازي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام