مصر تفرض رسوماً جديدة لحماية الصناعة المحلية

أصدر وزير التجارة والصناعة في مصر عمرو نصار قراراً بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، بنسبة 25 بالمئة على حديد التسليح و16بالمئة على البليت (خام الحديد)، مع تنفيذ القرار اعتباراً من السبت 12 أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان، إن القرار “جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية”.

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين 7 و7.5 مليون طن سنوياً.

وأوضح البيان أن فترة الثلاث سنوات تشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها خلال شهر أبريل من العام الجاري، مما يعني أن القرار سينتهي العمل به في أبريل 2022.

كانت وزارة المالية قالت في أبريل الماضي إنها بدأت تحصيل رسوم “وقاية مؤقتة” بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البليت، لمدة 180 يوماً.

وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا، لمدة 5 سنوات، لكن أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على البليت في إنتاجهم يشتكون من القرار، نظراً لأنه سيرفع تكاليف المواد الخام.

المصدر: رويترز