أفضل 5 بدائل صحية للأرز الأبيض

الأرز الأبيض من أكثر الأطعمة التي يتم تناولها بشكل كبير في معظم البلدان، ولكن كثرة تناوله تؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأضرار منها التعرض إلى الأمراض القلبية، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة كبيرة من النشويات والتي تؤدي إلى الإصابة بزيادة الوزن والسمنة، كما أنه يُعرض الإنسان إلى الإصابة بالإمساك، ولهذا من المهم البحث عن بدائل طبيعية صحية تغني عن تناول الأرز الأبيض، وفيما يلي نتعرف على أهم البدائل الصحية للأرز الأبيض.

بدائل صحية للأرز الأبيض:

الأرز البني: الأرز البني يعد من الأغذية الصحية جدا، حيث إنه يساعد على التقليل من الكولسترول السيئ بالجسم، ما يقي من الإصابة بتصلب الشرايين، ويساعد على زيادة نسبة الكوليسترول الجيد. يساعد على التقليل من فرص الإصابة بمرض السكري، وهذا لأنه يحتوي على الألياف التي تساعد على هضمه بشكل بطيء.

ويساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية، وهذا بفضل المواد المضادة للأكسدة التي توجد به، والألياف التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تهاجم خلايا الجسم، يساعد أيضا على الشعور بالشبع، ما يساعد على التقليل من تناول الطعام، وهذا بدوره يؤدي إلى إنقاص الوزن والحصول على الجسم المثالي.

الكينوا: حبوب الكينوا مميزة بالألياف التي لها دور في تحسين عمل الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى تحسين عملية الهضم، ما يقي من الإمساك، وتعد بديلا جيدا للأرز الأبيض، وتسهم في الحفاظ على صحة القلب والتقليل من نسبة الكوليسترول الضار بالدم، مما يقي من النوبات القلبية والجلطات.

الكينوا تساعد على تقوية الجهاز المناعي بشكل جيد، والوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة، تحتوي على الكربوهيدرات والألياف الطبيعية، والتي تساعد على الشعور بالشبع بشكل كبير، مما يساعد على التخلص من الدهون الزائدة بالجسم.

البرغلك البرغل من البدائل المميزة للأرز الأبيض، حيث إنه يحتوي على الألياف التي تحمي الجهاز الهضمي، مما يسهل الهضم ويقي من الإصابة بالإمساك، ويساعد على امتلاء المعدة وزيادة الشعور بالشبع، ما يسهم في إنقاص الوزن بالإضافة إلى أنه يقلل من السعرات الحرارية التي توجد داخل الجسم.

البرغل من بدائل الأرز الأبيض التي تساعد على تنظيم نسبة السكر بالدم، والتحكم بنسبة الأنسولين بالدم، ما يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري. يقلل من نسبة الكولسترول السيئ بالدم، ما يقي من الإصابة بالأمراض القلبية والأمراض المتعلقة بالأوعية الدموية.

الفريك: تناول الفريك كبديل للأرز الأبيض مهم حيث إنه يحتوي على أفضل العناصر الغذائية المميزة، ومنها الألياف التي تقي من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، والتخلص من السموم.

الفريك يسهم في تنظيم معدل نسبة السكر بالدم، ما يقي من الإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مؤشر جلايسيمي قليل، ويقلل من الكولسترول السيئ بالدم مما يساعد على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يحتوي على الألياف الغذائية التي لها دور في التقليل من الوزن الزائد وهذا لأن الألياف تساعد على الشعور بالشبع، بالإضافة إلى أنها قليلة السعرات الحرارية.

الشوفان: يحتوي الشوفان على الألياف التي تساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم، ما يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية، وتساعد الألياف الموجودة في الشوفان على زيادة الشعور بالشبع ما يقلل من الوزن الزائد، ويحتوي على مضادات الأكسدة المهمة التي تسهم في الوقاية من الأمراض السرطانية.

المصدر: أ ف ب