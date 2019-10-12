ماكرون يناشد ترامب وقف العدوان التركي على سوريا

كشف مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اتفاق فرنسا والولايات المتحدة على تكثيف الاتصالات في ما يحيط بالعدوان التركي شمال شرقي سوريا.

وقال المكتب الرئاسي إن ماكرون شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة على ضرورة إنهاء العدوان التركي على شمال سوريا بأقرب وقت.

وأضاف قصر الإليزيه: “ستنسق فرنسا والولايات المتحدة عن كثب في الأيام المقبلة”.

وكان الرئيس الفرنسي قد دعا تركيا فور إطلاق عملية توغلها في شمال سوريا يوم الأربعاء الماضي إلى إنهاء هجومها في أسرع وقت.

المصدر: وكالة رويترز