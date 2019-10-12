تونس: نبيل القروي وقيس سعيد وجها لوجه في مناظرة تلفزيونية

في حدث غير مسبوق في تونس، تنافس مساء الجمعة المرشحان للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، قيس سعيد ونبيل القروي، وجها لوجه في مناظرة تلفزيونية واعدة لإقناع الناخبين التونسيين.

وبثت المناظرة على القناة التونسية الأولى لمدة ساعتين ونصف الساعة، وتطرقت إلى محاور عدة من بينها صلاحيات الرئيس والعلاقات الخارجية والأمن القومي وملف الحريات الفردية.

وخلال المناظرة، قال المرشح قيس سعيّد إن “القانون يجب أن يطبق على الجميع من دون استثناء”، وشدد على أنه “يرفض وجود أي جهاز خارج إطار الدولة”، وأكد أنه “سيلتزم بجميع الاتفاقيات التي وقعتها الدولة التونسية”.

من جهته صرح نبيل القروي أن “التطرف ناجم عن الفقر ولا بد من محاربته”.

وحول التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي، قال سعيد “الوضع الطبيعي أننا في حالة حرب مع كيان محتل وغاصب ولن نقبل أن يدخل لتونس من يحمل جوازات سفر إسرائيلية”.

بدوره، دعا نبيل القروي إلى “تجريم التطبيع مع إسرائيل وإقرار قانون بالخصوص”، مضيفا أنه “مع ما يريده الفلسطينيون”.

جدير بالذكر أن الحملة الانتخابية الخاصة بالدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي انطلقت يوم 3 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر حيث يكون يوم السبت 12 أكتوبر/تشرين الاول الجاري يوم الصمت الانتخابي.

ويتوجه التونسيون يوم الأحد 13 أكتوبر/تشرين الاول، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، علما أن عملية الاقتراع للدور الثاني للرئاسية بالدوائر الانتخابية بالخارج قد انطلقت يوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الاول وستتواصل لغاية يوم 13 من الشهر ذاته.

المصدر: روسيا اليوم