إصابة 7 مدنيين جراء قصف تركي بقذيفتي مدفعية على المخبز الآلي بالقامشلي

اصيب 7 مدنيين بجروح نتيجة العدوان التركي بالمدفعية على المخبز الآلي بالحي الغربي في مدينة القامشلي السورية، في حين خرج مستوصف عين ديوار شمال المالكي عن الخدمة جراء استهدافه بالقذائف الصاروخية من قبل قوات النظام التركي وذلك على بعد دقائق فقط من استهدافها مركز البحوث والسجن في قرية هيمو شرق مدينة القامشلي.

وقال وكالة “سانا” السورية للانباء إن “الساعات الماضية شهدت تركيز قوات العدوان التركي استهدافها الأحياء السكنية في مدينة رأس العين عبر قصف جوى ومدفعي كثيف طال محيط المشفى الوطني ومنازل الأهالي السكنية والمرافق والمؤسسات الخدمية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والبنى التحتية في محاولة لإفراغ المدينة من أهلها تمهيداً لاجتياحها واحتلالها الكامل”.

وذكرت الوكالة “استشهد أمس 9 مدنيين وأصيب عشرات آخرون بجروح في مدينة رأس العين وعدة مناطق طالها قصف كثيف بالمدفعية والقذائف الصاروخية إضافة إلى غارات بالطيران وذلك بالتوازي مع استهداف مكثف لمحطة سعيدة الرئيسة للنفط التابعة لحقول الحسكة رميلان على الحدود التركية أدى إلى احتراق المحطة بالكامل”.

وافادت الوكالة ان “الاعتداءات التركية بالمدفعية والقذائف الصاروخية والطيران شملت حي الزيتونة السكني في مدينة القامشلي وقري ملا سباط وأبو راسين وعاكولة وتل زيوان وهيمو وبلدة القحطانية بريفها والدرباسية بريف الحسكة الشمالي”.

المصدر: وكالة سانا