“الروسي للمصالحة”: انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا الشرطة العسكرية الروسية بجنوب سوريا

أعلن رئيس “المركز الروسي للمصالحة” في سوريا اللواء أليكسي باكين أن “الإرهابيين فجروا عبوتين ناسفتين على طريق الشرطة العسكرية الروسية في محافظة درعا السورية”، مؤكدا “عدم وقوع أي إصابات”.

وقال باكين السبت “تم تفجير عبوة ناسفة يدوية على طريق دورية الشرطة العسكرية الروسية في محافظة درعا في جنوب سوريا يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر في تمام الساعة 10.25 مساء ولم يصب أي من الجنود الروس”.

وأشار باكين إلى أن “وحدة من أجهزة الأمن السورية وصلت إلى مكان الانفجار بعد 20 دقيقة، وقد تم تفجير عبوة ناسفة ثانية مما أدى إلى تعرض سيارة الأجهزة الأمنية السورية لأضرار وأصيب اثنان من رجال الأمن السوريين بجروح طفيفة”.

المصدر: سبوتنيك