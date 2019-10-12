تركيا: اتخذنا التدابير لتجنب تضرر القاعدة العسكرية الأميركية في منطقة عملياتنا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه “تم اتخاذ جميع التدابير لتجنب تضرر القاعدة العسكرية الأميركية خلال العملية العسكرية التركية في شمال سوريا”.

وقالت الوزارة التركية في بيان السبت “تم قصف مواقعنا بقذائف الهاون من التلال بالقرب من المناطق الحدودية على بعد 1000 متر من الجنوب الغربي من مركز المراقبة الأمريكي وقد تم الرد على قصف الإرهابيين دفاعاً عن النفس”، وتابعت “هنا الحديث لا يدور ولا بأي شكل عن المركز الأميركي فقبل إطلاق النار تم اتخاذ جميع التدابير لتجنب تضرر القاعدة العسكرية الأميركية”.

المصدر: سبوتنيك