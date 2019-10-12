محمد الحوثي عن إرسال تعزيزات اميركية للسعودية: الأفضل ارسال خطط المواطنة والديمقراطية

علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي على إعلان الإدارة الأمريكية إرسال المزيد من آلاف العناصر العسكرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط.

وقال الحوثي مساء الجمعة “بدلا من إرسال المزيد من آلاف العناصر العسكرية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط سيكون أفضل لترامب وإدارته ووزير حربه اسبير أن يرسلوا خطط العيش المشترك وخطط المواطنة المتساوية والديمقراطية لا خطط الحروب والدمار لحلفائهم أو للشعوب الحرة”.

‏وأضاف الحوثي أن “يرسلوا لحلفائهم ولو لمرة واحدة ما يحمله شعار أمريكا من أغصان الزيتون وأن يفاجئوا العالم بأنهم – مع مساعدتهم لحلفائهم في صنع أسوأ أزمة إنسانية في العالم على الشعب اليمني – لا يزالون يحملون جزءا من إنسانيتهم المزعومة”، وتابع أن “يفاجئوا العالم بتغيير سياستهم العدوانية، والتي بالتأكيد لم يحصدوا من ورائها غير السخط والخسارة كما تحدث ترامب بأنهم خسروا جراء قرارهم الخاطئ ثمانية تريليونات”.

المصدر: موقع انصار الله