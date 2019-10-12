غرفة التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام كفرتبنيت – النبطية جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2019 - 00:58

غرفة التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام كفرتبنيت – النبطية جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 11 October، 2019
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