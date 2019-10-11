الاكوادور: مواجهات بين الشرطة ومحتجين في العاصمة كيتو

اشتبكت شرطة مكافحة الشغب الجمعة مع محتجين في عاصمة الاكوادور مع دخول التظاهرات العنيفة ضد ارتفاع أسعار البنزين يومها العاشر، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقالت الوكالة إن “المحتجين ردوا على الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة بقنابل حارقة وألعاب نارية ما حول المنطقة المحيطة بمقر البرلمان في كيتو إلى ساحة قتال”.

واضافت الوكالة ان “المحتجين طالبوا بأن يعيد رئيس الاكوادور لينين مورينو دعم الوقود الذي ألغي الاسبوع الفائت بعدما وافقت حكومته على قرض من صندوق النقد الدولي يبلغ 4.2 مليارات دولار”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية