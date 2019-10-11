شركات مستوردي النفط ستعاود السبت التسليم بالليرة اللبنانية

أعلنت شركات مستوردي النفط في لبنان مساء الجمعة بعد اجتماعها مع رئيس الحكومة سعد الدين الحريري أن “غدا السبت سنعاود التسليم بالليرة اللبنانية وتم حل المشاكل المتعلقة بالآلية وكذلك بالنسبة لما سيتم استيراده من مشتقات”.

ولفتت الشركات المستوردة للنفط الى ان “تفعيل الآلية المتفق عليها مع مصرف لبنان تتطلب بعض الوقت”.

من جهته، قال نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض “من صباح غد، الشركات ستسلم كميات البنزين والمازوت والغاز بالليرة اللبنانية، كما كنا نفعل خلال الأسبوع المنصرم”، وتابع “في الوقت نفسه، انتهينا من موضوع الآلية مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن نحل موضوع تطبيق الآلية، والذي كانت تشوبه بعض الإشكالات، حلت الأمور اليوم، وبات في استطاعتنا أن نقوم بالاستيراد وبفتح الاعتمادات لتموين البلد بالمحروقات، إذا تم حل المشكلتين الأساسيتين بالنسبة إلينا”.

وأضاف فياض “بالنسبة إلى مخزوننا، سيؤمنون لنا مقابله الدفع بالدولار بالسعر الرسمي، لكي يسمحوا لنا البيع بالليرة اللبنانية، اعتبارا من اليوم. والوزارات المعنية بالآلية الجديدة ستقوم بواجبها في هذا الموضوع”، وأكد “اليوم بات في إمكان المواطن أن يقول إن لديه الضمانة الكاملة، لأن ما حصل سببه الدولار وتغير سعره في لبنان، وهذا أمر لا يتكرر كل يوم، وقد صدر قرار من الدولة اللبنانية بأن تدعم هذه المواد، وبالتالي أن تؤمن لها الدولار بالسعر الرسمي”.

وأوضح فياض “هذا الأمر تطلب آلية جديدة، أخذت وقتا لانطلاقتها، وبمجرد أن انطلقت هذه الآلية، لم تعد ثمة مشكلة، وبالتالي نعود إلى ما كنا عليه في السابق”، وتابع “عملية الانتقال فيها صعوبات من كل النواحي، علينا وعلى الجميع، ثمة ممارسة جديدة وتمويل جديد ودفع بالليرة اللبنانية وقبض بالليرة وبالتالي مسؤولية، اليوم تم حل المسألة وبالتالي لا مشكلة”.

ولفت فياض الى ان “المحطات ليست لديها مشكلة طالما أنها تستلم البنزين بالليرة اللبنانية وتبيعه بالليرة اللبنانية أيضا”.

بدوره، أعلن نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس في بيان له مساء الجمعة “تعليق التوقف القسري عن بيع المحروقات، بعد التفاهم الذي تم التوصل اليه في الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة سعد الحريري وممثلي تجمع شركات مستوردي النفط في لبنان مساء اليوم، والذي تعهد بموجبه رئيس التجمع بتسليم المشتقات النفطية الى اصحاب المحطات بالليرة اللبنانية”.

وقال البيان إن “النقابة ستتابع في الأيام المقبلة مع دولة الرئيس سعد الحريري اتصالاتها لإصدار قرار خطي من الجهات الرسمية المعنية بالأزمة يترجم هذا الإتفاق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + صحيفة الجمهورية