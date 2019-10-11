عشرات الاصابات باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرات العودة شرق غزة

أصيب عشرات الفلسطينيين الجمعة باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ان “الطواقم الطبية تعاملت مع 49 اصابة مختلفة منها 21 بالرصاص الحي ومن بين مجمل الاصابات 22 طفل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة”.

وتوافد الالاف من الفلسطينيين على مخيمات العودة وكسر الحصار للمشاركة في الجمعة ال 78 لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان “جمعة أطفالنا الشهداء”.

ووصل الفلسطينيون الى خمسة نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة تلبية لدعوة من الهيئة العليا للمسيرات والتي دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان لإدانة جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأطفال سواء قتلهم بدم بارد أو اعتقالهم وملاحقتهم.

وقالت الهيئة إن “تسمية هذه الجمعة باسم جمعة أطفالنا الشهداء جاء للتذكير بالارهاب الاسرائيلي الذي يستهدف الطفولة البريئة، وبمستوى فداحة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وبعدد الأطفال الذي قضوا ضحية الاستهداف من قبل جنود الاحتلال”.

كما جعت الهيئة للمشاركة الاسبوع المقبل بالمسيرات التي ستنظم في جمعة “لا للتطبيع” في تأكيد على رفض التطبيع مع العدو الاسرائيلي.

المصدر: وكالة معاً