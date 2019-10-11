“هيئة مسيرات العودة” دعت للمشاركة الاسبوع المقبل بجمعة “لا للتطبيع”

جددت “الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار” في فلسطين تأكيدها على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي وتصميمها على تطويرها وتوسيعها لتشمل جميع أماكن تواجد شعبنا. ودعت “أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في فعاليات الجمعة القادمة، في الأسبوع الـ79، والتي ستحمل عنوان ( لا للتطبيع)، رفضاً لكل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والإعلامي والرياضي”.

ووجهت الهيئة الوطنية في بيان نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى ضرورة إحالة الجرائم البشعة التي يتعرض لها شعبنا واطفاله إلى المحاكم الجنائية الدولية وفقاً لأحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقالت “لقد آن لهذا المجتمع الدولي عن صمته خاصة وانه يتشدق بقيم العدالة وحقوق الإنسان فعليه ان ينهض انتصاراً لأطفالنا واستجابةً لصرخاتهم البريئة”.

في السياق، أعلنت الهيئة الوطنية “افتتاح حديقة العودة في مخيم العودة شرق مدينة غزة، وذلك يوم الأحد الساعة الحادية عشر صباحا الموافق 13/10/2019، كرسالة حياة واستمرار لشعبنا بوجه الاحتلال، بأننا متجذرون في أرضنا، ومتمسكون بالأمل والحياة”.

كما، وحذرت الهيئة “العدو من مخططاته الحثيثة لاختراق الجبهة الداخلية الفلسطينية”، داعية “ابناء الشعب الفلسطيني للحذر وعدم التعاطي مع أساليب مخابرات العدو في جمع المعلومات من المواطنين تحت غطاء الجمعيات الصحية والخيرية، ومن خلال المنسق المجرم، محذرةً من التعاطي مع كل محاولات العدو لاغتيال مقاومينا معنويا عبر الصاقهم بقصص لا أساس لها”.

وطالبت الهيئة الى “انهاء الانقسام واستعادة الوحدة ودعم جهود مصر لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة، فلا خيار أمامنا جميعاً لمواجهة المخاطر والتحديات الراهنة”، داعية في الوقت ذاته إلى “الاستجابة لنداء الوحدة الذي أطلقته القوى الثمانية، باعتباره أقصر الطرق لتنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه وطنيا”.

وتوجهت الهيئة “بخالص التحية إلى أسيراتنا وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم الأسرى المضربين عن الطعام، والذين ما زالوا يخوضون هذه المعركة بصمود وعزيمة لا تلين، ليسطروا أنصع ملاحم المجد والبطولة”.

المصدر: فلسطين اليوم