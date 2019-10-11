البنتاغون: سنرسل 3 آلاف جندي ومنظومات دفاعية لحماية السعودية

قال وزير الحرب الأمريكي مارك إسبر إنه “تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأبلغه بأن واشنطن ستحاول حماية السعودية وسترسل منظومات دفاعية و 3 آلاف جندي على خلفية هجوم أرامكو”.

وأضاف إسبر الجمعة أن “الجيش الأمريكي سينشر أسرابا من المقاتلات في السعودية بالإضافة إلى أنظمة دفاعية”، وزعم أن “الهدف من إرسال القوات الأمريكية إلى السعودية هو ردع التهديدات الإيرانية وحماية المصالح الأمريكية في المنطقة”.

من جهة ثانية، لفت إسبر إلى أن “العمليات العسكرية التركية في سوريا تقوض الاستقرار في المنطقة”، واعتبر أن “الغزو التركي لشمال شرق سوريا يضع علاقاتنا مع تركيا على المحك”، وادعى أن “واشنطن لم تتخل عن الأكراد وحاولت منع العملية التركية”، على حد قوله.

المصدر: روسيا اليوم