5 جرحى طعنا بسكين في مانشستر والشرطة البريطانية أحالت الملف على أجهزة مكافحة الإرهاب

أعلنت شرطة مانشستر أن 5 أشخاص على الأقل جرحوا طعنا بسكين في مركز تسوق في هذه المدينة الواقعة في شمال غرب بريطانيا، موضحة أن مشتبها في الأربعين من العمر أوقف.

وقالت الشرطة البريطانية إن ملف هذا الهجوم أحيل على أجهزة مكافحة الإرهاب. وأوضحت في بيان بثته وكالة “برس اسوسييشن” انه “نظرا الى موقع الحادث وطبيعته، يقوم عناصر شرطة مكافحة الإرهاب بالتحقيقات”.

إلا أنها أكدت أنها ما زالت مع ذلك “منفتحة” على فرضيات أخرى.

وقال رجال الإسعاف والشرطة إن 5 أشخاص جرحوا ونقلوا إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إخلاء مركز ارنديل التجاري حيث جرت وقائع الحادث.

وظهر في تسجيلات بثت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لشرطيين يحاولون السيطرة على رجل على الأرض.

المصدر: وكالات