مصادر كردية: هروب 5 عناصر من تنظيم داعش من سجن بشمال شرق سورية بعد قصف تركي لموقع قريب(سكاي نيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2019 - 20:24
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لقاء السيد نصرالله مع الوزير باسيل المطول بحث التطورات الإقليمية والأوضاع الداخلية استحوذت على الحيز الأكبر منه
لقاء السيد نصرالله والوزير باسيل: الاتفاق على تأمين الاستقرار الاقتصادي عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع وتحسينه
لقاء السيد نصرالله والوزير باسيل: لضرورة العمل على زيادة موارد الدولة وإصدار موازنة 2020 بإصلاحات جذرية
لقاء السيد نصرالله والوزير باسيل: لضرورة الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج وخفض العجز وحل أزمة النازحين
لقاء السيد نصرالله والوزير باسيل: لحفظ الاستقرار السياسي الأمني وتفعيل العمل النيابي والحكومي والرقابة ومقاومة الفساد
محطات الوقود تعلن الإضراب المفتوح للمرة الثالثة بسبب عدم التزام الشركات تسليم المحروقات وفق الآلية المتفق عليها
نقيب أصحاب المحطات: وقف العمل مستمر حتى صدور قرار خطي يضمن تسليم المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية
وصول وفد من الشركات المستوردة للنفط إلى السراي الكبير للقاء الرئيس الحريري في ظل إضراب مفتوح للمحطات
الرئيس عون: العودة الطوعية والآمنة للنازحين شملت 276 ألف سوري ولم نتبلغ أي شكوى عن ممارسات بحقهم بعد العودة
الوزير فنيش للمنار: هل من عاقلٍ يرفض الاستفادةَ من معبر البوكمال وطرح الموضوع لم يكن سياسياً بل اقتصادياً وتجارياً
النائب جميل السيد: هل يمهدون لرفع الدعم عن الليرة وصرخة المحروقات والخبز والتجار وغيرهم تزداد كل يوم فأين الحقيقة
وزير المالية علي حسن خليل بعد اجتماع لجنة الإصلاحات: أرى لزوم إحالة موازنة 2020 إلى مجلس النواب خلال أسبوع
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: رئيس وزراء باكستان نقل رسالة من بن سلمان يطلب فيها الحوار مع إيران حول اليمن
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: طهران لا ترى أية دواعي للحوار مع السعودية نيابة عن اليمنيين أو في ظل غيابهم
الولايات المتحدة تعلن أنها سترسل 3 آلاف جندي إضافي إلى السعودية تشمل مجموعات دفاع جوي وأخرى قتالية
اشتباكات عنيفة بين الأكراد والقوات التركية والمسلحين الموالين لها بين رأس العين في الحسكة وتل أبيض في الرقة
سانا: 3 شهداء وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في شارع منير حبيب بمدينة القامشلي في ريف الحسكة الشمالي الشرقي
المرصد المعارض: مقتل 7 مدنيين جراء الهجوم العسكري التركي قرب تل أبيض في شمال شرق سوريا
"قسد" تعلن فرار 5 معتقلين من تنظيم داعش من أحد السجون بعد سقوط قذائف تركية في جواره بالقامشلي
نائب وزير الخارجية السوري: العدوان التركي على الأراضي السوري غزو موصوف والجيش السوري مستعد لمواجهة كل التحديات
الرئيس بوتين: الآلاف من أسرى داعش لدى الأكراد قد يستعيدون حريتهم جراء الهجوم التركي ما قد يحيي خطر التنظيم الإرهابي
وزير الحرب الأميركي: واشنطن تشجع تركيا بقوة على وقف هجومها ضد الأكراد في سوريا وقد تكون له عواقب وخيمة
الخارجية الهولندية تعلن تعليق تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا على خلفية العملية العسكرية في شمال شرق سوريا
رويترز عن برنامج الأغذية العالمي: 70 ألف شخص نزحوا عن رأس العين وتل أبيض بسبب الهجوم التركي
وزارة الصحة في غزة: 49 إصابة مختلفة بينها 21 برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة شرقي قطاع غزة
شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يواصل احتجاز سفن النفط منذ أكثر من 57 يوماً ويمنعها من الوصول إلى الحديدة
رئيس الوزراء الإيطالي: لا يمكن لأوروبا أن تخضع للابتزاز التركي بشأن سوريا حول مسألة النازحين
بريطانيا: 5 جرحى طعناً بسكين في مجمع تجاري بمدينة مانشستر والشرطة تعتقل مشتبهاً به وتباشر التحقيق معه
ضوء أخضر من دول الاتحاد الأوروبي إلى كبير مفاوضيه ميشال بارنييه لبدء محادثات "مكثفة" مع لندن حول بريكست
الرئيس الصيني يصل إلى الهند للقاء رئيس وزرائها بهدف خفض التشنج في العلاقات الثنائية بين البلدين
الشرطة الأميركية تجلي نحو مئة ألف شخص من منازلهم جراء اندلاع حريق هائل شمال لوس أنجلوس
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
مصادر كردية: هروب 5 عناصر من تنظيم داعش من سجن بشمال شرق سورية بعد قصف تركي لموقع قريب(سكاي نيوز)
منذ 1 ساعة
11 October، 2019
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