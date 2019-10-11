مصادر كردية: هروب 5 عناصر من تنظيم داعش من سجن بشمال شرق سورية بعد قصف تركي لموقع قريب(سكاي نيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2019 - 20:24

مصادر كردية: هروب 5 عناصر من تنظيم داعش من سجن بشمال شرق سورية بعد قصف تركي لموقع قريب(سكاي نيوز)

منذ 1 ساعة 11 October، 2019
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