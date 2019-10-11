تعرض فريق من دائرة تنفيذ النبطية ومحام لإطلاق نار اثناء تنفيذ حكم بإزالة تعد في حبوش

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في النبطية عن تعرض فريق من دائرة تنفيذ النبطية ومحام لإطلاق نار ومحاولة اعتداء اثناء محاولتهم تنفيذ حكم بإزالة تعد في بلدة حبوش.

وكانت مأمورة تنفيذ دائرة النبطية ميرفت زبيب يرافقها الخبير محمد حرب والمحامي شريف الحسيني ومختار حبوش حسين حلال ومنفذ الدعوى حسين نعمة، حضروا قبل ظهر اليوم لإزالة التعدي على العقار 31 / حبوش بقرار من القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الأمور المستعجلة. وأثناء البدء بإزالة التعدي وهو عبارة عن جدار وطريق معبدة داخل عقار المنفذ نعمة، حضر المدعو ع.ك وعمد الى منع الفريق من تنفيذ مهمته مطلقا عبارات نابية بحقهم وإحضار سلاح حربي وإطلاق رصاصة في الهواء الأمر الذي الذي أثار جوا من التوتر والحذر مما دفع الفريق القضائي لمغادرة المكان ورفع تقرير بالحادثة الى الجهات القضائية المختصة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام