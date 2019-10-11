لقاء السيد نصر الله والوزير باسيل: وجوب الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج وتخفيض عجز ميزان المدفوعات وحل مشكلة النازحين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2019 - 18:52

لقاء السيد نصر الله والوزير باسيل: وجوب الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج وتخفيض عجز ميزان المدفوعات وحل مشكلة النازحين

منذ 2 ساعة 11 October، 2019
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