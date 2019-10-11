بوتين: العملية التركية في سوريا تهدد بإحياء خطر داعش

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، من أن العملية العسكرية التي تنفذها تركيا ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا قد تحيي خطر تنظيم “داعش” في المنطقة.

وقال خلال قمة لدول الاتحاد السوفياتي سابقا في عشق اباد عاصمة تركمانستان إن الآلاف من”داعش” المحتجزين في معتقلات تحت إشراف الأكراد قد يستعيدون حريتهم مضيفا “إنه تهديد حقيقي لنا، لكم (…) فأين سيذهبون وكيف؟”.

وأضاف: “لست واثقا أن بإمكان الجيش التركي السيطرة على الوضع أو السيطرة عليه بسرعة”.

وتابع أن “الأكراد يتخلون عن المعسكرات حيث يعتقلون مسلحي داعش” الذين بات “في إمكانهم الفرار”.

وتساءل: “أين سيذهبون؟ عبر الأراضي التركية أو أراض أخرى؟ في عمق سوريا أو في أراض لا يسيطر عليها أحد، ومن ثم في العراق أو إلى دول أخرى من المنطقة؟”.

وتعهد ب”تعبئة موارد الأجهزة الخاصة من أجل التصدي لتصاعد هذا الخطر الجديد”.

المصدر: وكالات