بالصورة: حادث مروري داخل نفق المدينة الرياضية سبّب زحمة سير خانقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 11 2019 - 17:22

بالصورة: حادث مروري داخل نفق المدينة الرياضية سبّب زحمة سير خانقة

منذ 59 mins 11 October، 2019
EGmYZHpX4AAQCu9
لبنان

المصدر: التحكم المروري

التعليقات

ذات صلة