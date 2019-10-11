بالصورة: حادث مروري داخل نفق المدينة الرياضية سبّب زحمة سير خانقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2019 - 17:22
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بالصورة: حادث مروري داخل نفق المدينة الرياضية سبّب زحمة سير خانقة
منذ 59 mins
11 October، 2019
لبنان
المصدر:
التحكم المروري
المدينة الرياضية
حادث سير
زحمة سير
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