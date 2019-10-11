أوروبا تحذر أنقرة من مغبة استخدام “سلاح اللاجئين” ضدها

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تركيا إلى “تفهم مخاوف الأوروبيين من أن تؤدي تحركاتها في سوريا إلى كارثة إنسانية”، رافضاً التهديدات التركية بإغراق أوروبا بسيل من اللاجئين السوريين. وقال توسك أثناء وجوده في قبرص الجمعة “على تركيا أن تتفهم قلقنا الرئيسي من أن تؤدي أفعالها إلى كارثة إنسانية أخرى”، مضيفاً “لن نقبل أبدا استغلال اللاجئين كسلاح واستخدامهم لابتزازنا. تهديدات الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان أمس في غير محلها بالمرة”.

وأعرب رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي اليوم عن موقف مماثل، مؤكدا أن أوروبا لن تذعن للابتزاز التركي فيما يتعلق بسوريا. وكان أردوغان قد جدد الخميس تهديده بإرسال اللاجئين السوريين الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون في بلاده إلى أوروبا، إذا ما وصفت الدول الأوروبية توغل جيشه في شمال سوريا بـ”الاحتلال”.

المصدر: موقع روسيا اليوم