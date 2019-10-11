نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير التركي تطورات الوضع في سوريا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين الجمعة، مع السفير التركي لدى روسيا محمد سمسار، القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك وتطورات الوضع في سوريا. وجاء في بيان الخارجية الروسية ” بالإضافة إلى ذلك، جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الملحة المدرجة على جدول الأعمال الدولي ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الوضع في سوريا”. وذكرت الخارجية أن فيرشينين وسمسار، ناقشا أيضاً تفاعل روسيا وتركيا على منصة اليونسكو، في سياق الدورة 207 الحالية، للمجلس التنفيذي والدورة الأربعين القادمة للمؤتمر العام للمنظمة، المزمع عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية