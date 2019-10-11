اعادة فتح طريق عام #الشويفات باتجاه جسر #كفرشيما والسير الى تحسن تدريجي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2019 - 15:50

اعادة فتح طريق عام #الشويفات باتجاه جسر #كفرشيما والسير الى تحسن تدريجي

منذ 1 ساعة 11 October، 2019
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