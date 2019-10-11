لقاء ليلي مطول جمع السيد حسن نصرالله مع الوزير جبران باسيل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2019 - 15:50
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لقاء ليلي مطول جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل
نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان تعلن الاضراب
رياض سلامة: الدولار متوفر في السوق والوضع النقدي مستقر ولا تعديل على تعميم المصرف الخاص بصرف الدولار
لبنان: تعديل موعد جلسة مجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور من 17 الى 27 من الشهر الحالي
تعرض ناقلة نفط إيرانية لانفجار على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودي
شركة النفط الايرانية: الانفجار في الناقلة قرب ميناء جدة ناجم عن صاروخ والأضرار محدودة وتمت السيطرة على تسرب النفط
الخارجية الايرانية: الجهات الضالعة في هذا الحدث الخطير تتحمل كامل المسؤولية عنه
الخارجية الايرانية: التحقيق مستمر في تفاصيل هذا العمل الخطير وسنعلن عن النتائج بعد إحرازها
وزير النفط الايراني يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الهجوم على ناقلة النفط الايرانية في البحر الاحمر
متحدث باسم الأسطول الخامس الاميركي: ليس لدينا أيّ معلومات عن الناقلة الايرانية سوى التقارير الاعلامية
فيصل المقداد: الحرب العدوانية التركية على الاراضي السورية غزو موصوف والجيش السوري مستعد لمواجهة كل التحديات
التلفزيون السوري: عدوان تركي بالطيران الحربي والمدفعية على مدينة رأس العين بريف الحسكة
الدفاع التركية: مقتل أول جندي وجرح ثلاثة آخرين في العملية العسكرية شمال شرقيِ سوريا
فرنسا تؤكد أن احتمال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا مطروح
الرئيس الاميركي يقترح ان تتوسط واشنطن بين الأتراك والأكراد بعد ان شنت انقرة هجوما على شمال سوريا
اعضاء جمهوريون في الكونغرس الاميركي: سنطرح قرارا لفرض عقوبات على تركيا ردا على هجومها على الاكراد في سوريا
الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة "اطفالنا الشهداء" في اطار مسيرات العودة
القوى الوطنية والاسلامية في رام الله والبيرة تدعو إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مسيرات الضفة تضامنا مع الأسرى
حماس ترفض الترتيبات الجارية لزيارة المنتخب السعودي لكرة القدم لملاقاة المنتخب الفلسطيني في الضفة عبر بوابة الاحتلال
المرجعية الدينية في العراق تعلن تضامنها مع المطالب المشروعة للمتظاهرين وتدعو لاجراء تحقيق عادل بشأن الاعتداء عليهم
لبنان: غرفة التحكم المروري تعلن قطع طريق خلده البحرية بعد غرق سيارة بفعل انخساف الطريق هناك
لبنان: العديد من المناطق تشهد منذ الصباح زحمة سير خانقة بسبب منع القوى الامنية الفانات العاملة على المازوت من العمل
غوتيريش يؤكد أن التقارب بين إثيوبيا وإريتريا يشكل أملا لاستقرار المنطقة بعد منح نوبل للسلام لأبيي
الوكالة الفرنسية: اختفاء طائرة شحن رسمية على متنها 8 أشخاص في الكونغو الديموقراطية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
لقاء ليلي مطول جمع السيد حسن نصرالله مع الوزير جبران باسيل
منذ 1 ساعة
11 October، 2019
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